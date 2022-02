In 3 Sätzen Eine langfristige Anlagestrategie kann helfen, bis zum Ruhestand finanziell unabhängig zu werden. Shopify bietet E-Commerce-Software und Dienstleistungen für über 1,7 Mio. Unternehmen weltweit. MercadoLibre ist das führende Ökosystem für E-Commerce und digitalen Zahlungsverkehr in Lateinamerika. Es ist kein Geheimnis, dass der Aktienmarkt in die finanzielle Unabhängigkeit führen kann. Leider fehlt es vielen Anlegern an der nötigen Geduld, um diesen Traum zu verwirklichen. Ein großes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...