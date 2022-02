Wichtige Punkte Unternehmen, die ihre Aktien aufteilen, schneiden in der Regel kurzfristig gut ab. Alphabet hat mehrere Geschäftsbereiche, die sich zu entwickeln beginnen. Die Menge an Bargeld, die Alphabet erwirtschaftet und in seiner Bilanz hat, ist Grund genug, um zu investieren. Alphabet (WKN: A14Y6F) hat Quartal für Quartal bewiesen, warum es eines der besten Unternehmen der Welt ist. Der Mutterkonzern von Google, der die Suchmaschine, YouTube und Google Cloud betreibt, ist mit einer Marktkapitalisierung ...

