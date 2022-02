Puma-Calls mit 74% Chance bei Kurserholung auf 95 Euro

Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) befindet sich seit ihrem Allzeithoch vom 19.11.21 bei 115,40 Euro stark unter Druck. Bis zum 14.2.22 gab die Aktie um 26 Prozent auf bis zu 85,76 Euro nach. Am 15.2.22 startete die Aktie mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent in den Handelstag.

Obwohl die Experten der UBS das Kursziel für die Puma-Aktie von 119 Euro auf 113 Euro gesenkt hatten, bekräftigten sie nach dem Rücksetzer der jüngsten Vergangenheit ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie. Sofern sich die politische Situation entspannt und die Puma-Aktie ihre Erholung auf 95 Euro fortsetzen kann, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten lohnen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 90 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 90 Euro, Bewertungstag 14.4.22, BV 0,1, ISIN: DE000SH2F3Y8, wurde beim Puma-Aktienkurs von 88,82 Euro mit 0,40 - 0,42 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 95 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,66 Euro (+57 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 81,704 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 81,704 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR9STA4, wurde beim Puma-Kurs von 88,82 Euro mit 0,75 - 0,76 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 95 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,32 Euro (+74 Prozent) erhöhen - sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 75,59 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 75,59 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA20PL3, wurde beim Puma-Kurs von 88,82 Euro mit 1,37 - 1,38 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 95 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,94 Euro (+41 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de