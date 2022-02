Das Münchner eMobility-Startup DeepDrive hat in einer Finanzierungsrunde 4,3 Millionen Euro eingenommen. Zu den Geldgebern gehört unter anderem Bayern Kapital, die Venture- und Growth-Capital-Gesellschaft des Freistaats, die mit dem Wachstumsfonds Bayern in DeepDrive investiert. Das Unternehmen mit Sitz in der bayrischen Landeshauptstadt entwickelt einen getriebelosen Radnabenantrieb, der auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...