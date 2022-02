Aussichten auf steigende Zinsen spielten am Montag kaum noch eine Rolle an den Börsen. Stattdessen sorgten die Marktakteure sich vor allem darum, dass in der Ukraine noch in dieser Woche der größte europäische Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg beginnen könnte. Das setzt so ziemlich allen Branchen schwer zu.Die Deutsche Bank (DE0005140008) hat dabei vor allem darunter zu leiden, dass die Zinssorgen nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Zuletzt freuten sich die Anteilseigner eigentlich sichtlich darauf, dass das Geldhaus in naher Zukunft endlich ...

