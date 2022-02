Original-Research: Aspermont Limited - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Aspermont Limited



Unternehmen: Aspermont Limited

ISIN: AU000000ASP3



Anlass der Studie: Unternehmenspräsentation

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0.09 AUD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg



Upcoming Investor Event:

Aspermont präsentiert auf dem digitalen International Investment Forum (IIF)



Am 17.02. findet das IIF International Investment Forum statt. Auf diesem Forum wird auch Aspermont sein Geschäftsmodell und die aktuelle Geschäftsentwicklung präsentieren.



Präsentationsslot:

Aspermont Ltd. (ISIN: AU000000ASP3)



04.00 am EST (Zeitzone Frankfurt, Paris)

10.00 am CET (Zeitzone New York, Toronto)

05.00 pm HKT (Zeitzone Hong Kong, Perth, Singapore)



Speaker: Alex Kent, CEO



Das International Investment Forum (IIF) bietet als rein digitales Live- Event Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus den Small- und Midcap- Segmenten aller Welt. Speaker am 17. Februar 2022 sind Vorstände börsennotierter Gesellschaften aus den Branchen Technologie, Rohstoffe, Sicherheit, Medizin, Logistik und Raumfahrt.



Das Programm mit Zeitplan kann unter folgendem Link abgerufen werden:

https://ii-forum.com/timetable-all-events/



Anmeldungen zu diesem Event und der Präsentation von Aspermont sind unter folgendem Link möglich:



https://us06web.zoom.us/webinar/register/8416443987095/ WN_fM2DLtC_S7eMzHfL7uYamA



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23374.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

+++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11)

+++++++++++++++

Zeitpunkt der Fertigstellung: 11.02.2022, 10:00

Zeitpunkt der Veröffentlichung: 15.02.2022, 11:00



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

