Ich war selbstbewusst. Doch dann kam die Arbeitswelt. Jeden Tag sehe ich hier so viel Beiträge, wie toll / uplifting / erfolgreich die Arbeit uns macht. Für mich war ein Großteil meiner Arbeitserfahrung die Entfremdung von mir selbst.Es fing an mit dem Shoppen meines Outfits für mein 1. Vorstellungsgespräch. Ich erinnere mich noch heute an den Moment. Ich zog den Vorhang der Umkleidekabine beiseite, schaute meine Mutter an und sagte: "Ich fühle mich wie verkleidet".Der Tag des Vorstellungsgespräches kam, ich tauschte meine geliebten Sneaker gegen Ballerinas.Und bekam die Zusage. Das war der Start-Schuss in mein Berufsleben und meinen heutigen Lebenslauf, der einige namenhafte Unternehmen zeigt.Es folgten Lehrstunden über Small Talk, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...