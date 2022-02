Derzeit trennt sich der Spreu vom Weizen! Die Börsen sind aufgrund zahlreicher Risiken wie beispielsweise hohe Inflation, Zinswende und der Ukrainekonflikt hochnervös. In diesem stürmischen Fahrwasser erzielte das 800%-Aktiendepot in den letzten Monaten dennoch eine deutliche Outperformance.Als Benchmark wird der in der Regel besonders performancestarke Nasdaq 100 ausgewählt. Seit Oktober konnten Anleger dort jedoch keinen Blumentopf gewinnen. Zuletzt stand der Index aufgrund deutlicher Kursabschläge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...