Im Januar hat der Aktienmarkt Aktien aller Größen, Arten und Qualitäten auf breiter Front niedergeschlagen. Die Kennzahlen wurden gesenkt. Wachstumsstarke Aktien wurden am stärksten getroffen, weil sie in der Regel die höchsten Kennzahlen haben. Es ist ein guter Zeitpunkt, um Geld in den Markt zu bringen, und eine der klügsten Methoden, einfach deine Positionen mit dem höchsten Vertrauen aufzustocken. Das sind die Aktien, die in der Vergangenheit große Gewinner für dich waren und die im Jahr 2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...