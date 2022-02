Freiburg (ots) -Die Fachdatenbank Haufe Steuer Office Excellence unterstützt Steuerexpert:innen in ihrem Alltag mit steuerrechtlichem Fachwissen, zukunftsweisenden Fachinhalten und Arbeitshilfen rund um die Themen Digitalisierung, Beratung und Organisation.Nun wurde die Fachdatenbank um eine einzigartige Arbeitshilfe erweitert: Die Smart Solution "vGA-Navigator", mit der die steuerlichen Gefahren verdeckter Gewinnausschüttungen bei Gehältern von GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer:innen in nur wenigen Schritten rechtssicher ermittelt werden können.In Betriebsprüfungen und bei der präventiven Beratung von GmbHs wird der vGA-Navigator Steuerberater:innen die Arbeit erleichtern. Er ersetzt das aufwendige Beschaffen von Benchmark-Daten. In nur drei Schritten können Nutzer:innen der Applikation fundiert einschätzen, ob die Vergütung ihrer Mandant:innen angemessen ist. Damit können sie eine während einer Betriebsprüfung angenommene verdeckte Gewinnausschüttung rechtssicher und schnell widerlegen.Die Applikation wurde von der Haufe Steuer-Fachredaktion in Kooperation mit der Kienbaum Consultants International GmbH entwickelt. Bei der Prüfung der Angemessenheit der Gehälter nutzt die Smart App über eine Schnittstelle ein statistisches Modell und die umfangreiche Gehaltsdatenbank von Kienbaum.Diese Lösung ist in Deutschland einzigartig. Sie ist zunächst exklusiver Bestandteil von Haufe Steuer Office Excellence und damit neben dem Umsatzsteuer-Navigator und dem Selbstständigkeits-Check die dritte Smart Solution, die den Kund:innen der Fachdatenbank die tägliche Arbeit erleichtert.Weitere Informationen zur Fachdatenbank Haufe Steuer Office Excellence erhalten Sie unterwww.haufe.de/excellencePressekontakt:Haufe-Lexware Services GmbH & Co. KGEin Unternehmen der Haufe GroupDaniel FeldCommunications, Brand & SustainabilityTel: 0761 898-3907E-Mail: daniel.feld@haufe-lexware.comMunzinger Str. 9, 79111 Freiburgwww.haufe.deOriginal-Content von: Haufe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107515/5146986