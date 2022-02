Unmittelbar vor dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Präsident Wladimir Putin ziehen nach russischer Darstellung einige Truppen an der Grenze zur Ukraine ab. Während großangelegte Manöver im ganzen Land fortgesetzt würden, hätten einige Einheiten der südlichen und westlichen Militärbezirke ihre Übungen abgeschlossen und kehrten in ihre Kasernen zurück, zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax das Verteidigungsministerium in Moskau ...

