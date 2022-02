Am Schweizer Aktienmarkt kommt es nach drei Verlusttagen am Dienstag zu einer Erholung. Wie weit diese gehen wird, sei aber ziemlich ungewiss, heisst es am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag nach drei Verlusttagen zu einer Erholung an. Händler sprechen von Hoffnungskäufen, die im Zusammenhang mit den Anzeichnen einer möglichen Entspannung in der Ukraine-Krise eingesetzt hätten. Genährt werden die Hoffnungen davon, dass Russland nach eigenen Angaben mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...