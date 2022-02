Die schwedische Geely-Marke Polestar hat ihr deutsches Service-Netz erneut erweitert. Seit dem vergangenen Sommer sind über 75 weitere Partner hinzugekommen, womit die E-Autos der Marke nun an 200 Standorten gewartet werden können. In einem ersten Schritt bis zum Frühjahr 2021 umfasste das Service-Netz 61 Partner, im Juli wurde dann das Zwischenziel von 125 Partnern erreicht. An den Service-Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...