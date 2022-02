D1-Chart EURUSD erholt sich am Dienstag, nachdem gestern die psychologische 1,13er-Marke verteidigt wurde. Durch den Kursanstieg notiert das Paar für diese Woche im Plus und nähert sich dem gestrigen Tageshoch an. Quelle: xStation 5 H1-Chart EURUSD hat nach Erreichen einer wichtigen Demand Zone (in grün) eine Erholung eingeleitet. Um weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen zu können, wäre ein Anstieg über 1,1369 erforderlich. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, CFTe Marktanalyst bei XTB maximilian.wienke@xtb.de ...

