TUI AG 3.89% Quantum01 (AH2448TO): OK, hier gibt es wohl einen Truppenabzug an der Ukrainischen Grenze ... (15.02. 10:25) >> mehr comments zu TUI AG: www.boerse-social.com/launch/aktie/tui_ag TUI AG 3.89% Quantum01 (AH2448TO): Kurz vor dem 3. Weltkrieg noch mal in den Urlaub fahren. Die TUI-Aktie steigt ... (15.02. 10:22) >> mehr comments zu TUI AG: www.boerse-social.com/launch/aktie/tui_ag Advanced Micro Devices, Inc. 3.02% KSchachinger (NEXTGTEC): NASDAQ: Die Zahlen von AMD, Apple, Alphabet und Sony haben überzeugt. https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/nasdaq-apple-aktie-&-co-endlich-wieder-aufwarts-1031159567 (15.02. 10:08) >> mehr comments zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...