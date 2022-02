Auch außerhalb Deutschlands steigen Energiepreise - Engie mit Jahreszahlen

Werbung



Wer in die Nebenkostenrechnung geschaut hat oder gelesen hat, wie einige Discount-Stromanbieter nicht mit der neuen Preiswelt umgehen können, weiß schon worauf es hinausgeht. Denn selbige Preissprünge gibt es auch in Frankreich. CAC-40 Mitglied Engie verdient prächtig daran. Der französische Energiekonzern konnte seinen Gewinn im vergangen Jahr um 85% verglichen zum Vorjahreszeitraum steigern! Insgesamt beträgt dieser 3,2 Milliarden Euro. Engie möchte nachhaltig wachsen und hohe Summen in erneuerbare Energien investieren. Bis 2025 sollen somit 50 Gigawatt an Ökostrom möglich werden - dafür werden solch hohe Gewinnbeträge auch nötig sein. Mit 2025 setzen sich die Pariser selbiges Ziel 5 Jahre früher als RWE auf die Agenda, und möchte auch bis 2025 aus dem belgischen Atomenergiegeschäft aussteigen. Im laufenden Jahr 2022 erwartet Engie einen Gewinn zwischen 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro.





