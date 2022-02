Bei der Fed geht es nun ans Eingemachte: Der für Januar gemeldete Anstieg der Verbraucherpreise deutet erneut auf einen steigenden Inflationsdruck hin. Das schreibt Olivier de Berranger, CIO bei LFDE in einem Marktkommentar: Diese Meldung bringt die US-Notenbank in jeder Hinsicht in Bedrängnis. Zum einen, weil neue Höchstwerte erreicht wurden: +7,5 Prozent bei den Verbraucherpreisen gegenüber dem Vorjahr und +6,0 Prozent nach Bereinigung um die volatilsten Komponenten Energie und Lebensmittel. Es ist 40 Jahre her, dass zuletzt derart hohe Niveaus ...

