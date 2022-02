DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Immobilien

15.02.2022 / 12:55

Frankfurt am Main, 15. Februar 2022 - Marin N. Marinov, CEO der Coreo AG, hat den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er nicht mehr für eine weitere Vorstandsperiode zur Verfügung stehen wird, um sich zukünftig anderen Aufgaben außerhalb der Coreo zu widmen. Herr Marinov und der Aufsichtsrat der Coreo AG haben sich heute daraufhin verständigt, den ursprünglich bis zum 31.12.2022 datierten Vorstandsvertrag von Herrn Marinov per 28.02.2022 einvernehmlich aufzuheben. Einhergehend mit der Beendigung der Vorstandstätigkeit bei der Coreo AG wird Herr Marinov auch die Geschäftsführungsmandate bei allen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Coreo AG zum 28.02.2022 niederlegen. Marin N. Marinov war seit Mai 2016 CEO der Coreo AG und hat den Umbau des einstigen Nanotechnologie-Beteiligungsunternehmens in ein Immobilienunternehmen maßgeblich gestaltet sowie erfolgreich geleitet und umgesetzt. Die aus 15 Tochter- und Beteiligungsunternehmen bestehende Gruppe ist heute als ein dynamisch wachsender Entwickler von Wohn- und Gewerbeimmobilienbeständen in Deutschland etabliert. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte mit dem bisher größten Akquisitionsvolumen das Immobilienportfolio nahezu verdoppelt werden. Herr Marinov wird dem Unternehmen für die Übergangsphase noch beratend zur Verfügung stehen. Stefan Schütze, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Coreo AG: "Der gesamte Aufsichtsrat dankt Herrn Marinov für das außerordentlich hohe Engagement und die in den letzten fünf Jahren geleistete Arbeit beim Aufbau der Coreo AG. Er hinterlässt ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen sowohl im Hinblick auf das Immobilienportfolio als auch die finanzielle Situation. Wir wünschen Herrn Marinov für die weitere berufliche und private Zukunft alles Gute." Wie per ad-hoc-Mitteilung vom heutigen Tage berichtet, hat der Aufsichtsrat des Weiteren Dennis Gothan mit Wirkung zum 01.03.2022 als neuen Vorstand der Coreo AG bestellt. Herr Gothan verfügt über 14 Jahre Erfahrungen im Bereich Immobilienmanagement und war unter anderem über acht Jahre bei der Strabag im Bereich Asset Management sowie bei der FBW Immobilien & Grundbesitz als Leiter Immobilienmanagement tätig. Mit Herrn Gothan gewinnt die Coreo AG einen ausgewiesenen Immobilienexperten, der die Gesellschaft mit seinem Know-how und seiner Erfahrung bereichern und weiterentwickeln wird. Des Weiteren soll der Vorstand um einen Finanzvorstand auf dann insgesamt zwei Mitglieder erweitert werden. Der Aufsichtsrat ist tätig, um diese Position kurzfristig zu besetzen.

