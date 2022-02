Hinweise auf eine Entspannung im Russland-Ukraine-Konflikt haben die Ölpreise am Dienstag deutlich belastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 93,88 US-Dollar. Das waren 2,61 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,84 Dollar auf 92,62 Dollar.Inmitten des Konflikts mit der Nato um die Ukraine hat Russland laut eigener Angaben nach Manövern mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen. ...

