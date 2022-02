Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Givaudan hat Ende Januar Geschäftszahlen vorgelegt. Der weltweit größte Hersteller von Aromen und Duftstoffen ist weiter auf Wachstumskurs. Allerdings gibt es aktuell mehrere Probleme, mit denen Givaudan zurechtkommen muss. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.