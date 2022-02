DJ ZIA besorgt über Handel - Zweifel am Wohnungsbauziel der Regierung

BERLIN (Dow Jones)--Im Immobiliensektor ist die Lage für die Hotellerie und besonders für den Handel aufgrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen ein Grund zur Sorge. Das ist das Ergebnis des Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft, das der Zentrale Immobilien Ausschusses (ZIA) veröffentlicht hat. Insgesamt dürften die Bauinvestitionen in der Immobilienbranche ebenso wie die Preise für Bauleistungen und Bauland weiter steigen. Die Bundesregierung werde wohl ihr Ziel verfehlen, in der aktuellen Legislaturperiode 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, so das Gutachten.

Der ZIA machte sich angesichts der anhaltend schwierigen Lage des Einzelhandels für Lockerungen der Corona-Maßnahmen stark, denn die staatliche Unterstützung reiche nicht aus.

"Insolvenzen, Filialschließungen und Entlassungen stehen weiterhin auf der Tagesordnung - die Auswirkungen auf die Innenstädte sind immer noch dramatisch und reißen Lücken ins Stadtbild", erklärte ZIA-Präsident Andreas Mattner vor der für Mittwoch geplanten Ministerpräsidentenkonferenz zu den Corona-Maßnahmen.

"Es muss Schluss sein mit rechtswidrigen Sonderopfern für den Handel. 2G gehört bundesweit abgeschafft, und es braucht einen unbürokratischen Schadensersatz für die immensen entstandenen Kontrollkosten - etwa pauschal pro Eingang und Monat - unabhängig von sonstigen Wirtschaftshilfen", so Mattner.

Die Hotellerie sei infolge des fast halbjährigen Lockdowns 2021 und diverser Reisebeschränkungen mit hohen finanziellen Verlusten nach wie vor so stark von der Corona-Pandemie betroffen wie kaum eine andere Branche.

Trotz positiver Signale von den Berg- und Küstenregionen sei die Lage in Städten mit hohen Anteilen an Geschäftsreisenden und ausländischen Gästen aber bedenklich, so das Gutachten.

Wohnungsbau steigt wohl langsamer als von Regierung geplant

Insgesamt erwartet die Bauwirtschaft, dass die Materialknappheit in der Branche im Laufe des Jahres 2022 überwunden werde, sodass sich die Bautätigkeit vor allem im Wohnungsbau weiter dynamisch entwickeln könne.

Bei den Wohnimmobilien wachse in Deutschland die Nachfrage nach größeren Wohnungen. Im vergangenen Jahr seien insgesamt rund 315.000 Wohnungen gebaut worden nach 306.000 im Jahr zuvor. Auch in den nächsten Jahren dürfte der Neubau weiter steigen, so das Gutachten.

"Trotz des hohen Bauüberhangs ist aber der Bau von 400.000 Wohnungen pro Jahr in dieser Legislaturperiode kaum erreichbar", prognostiziert Harald Simons, Mitautor des Gutachtens für den ZIA. "Ein - durch welche Instrumente auch immer bewirkter - weiterer Anstieg der Baugenehmigungen kann sich aufgrund der langen Bauzeit insbesondere bei Geschosswohnungen erst in der nächsten Legislaturperiode in höheren Fertigstellungszahlen auszahlen."

Kapazitätsengpässe und Fachkräftemangel bremsen

Insgesamt bremsen Kapazitätsengpässe und der Fachkräftemangel eine stärkere Expansion. Im Zusammenhang mit langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie knappem Bauland werde der Nachfrageüberhang zumindest bestehen bleiben. "Folglich verteuern sich Bauleistungen und Bauland und somit die Immobilien weiter", so das Gutachten.

Der Ökonom Lars Feld von der Universität Freiburg, der im Rahmen des Frühjahrsgutachtens 2022 die gesamtwirtschaftliche Entwicklung analysiert hat, sieht in der von der Bundesregierung beabsichtigten Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, dem Abbau von Bürokratie sowie durch modulares und serielles Bauen valide Ansätze, um Wohnraum schneller verfügbar sowie das Bauen billiger zu machen.

Allerdings stünden dem die punktuellen Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele entgegen, wie etwa Auflagen für die energetische Sanierung oder die Solarpflicht auf Dächern von Wirtschaftsimmobilien.

"Im Rahmen der im Koalitionsvertrag angekündigten Bau-, Wohnkosten- und Klimachecks muss die Politik diese Zielkonflikte auflösen, damit Regulierung und Bürokratie die angestrebte Dynamik im Wohnungsbau nicht bremsen", erklärte Feld.

Diskussionen um Flächenreduktion bei Büroimmobilien nehmen ab

Bei den Büroimmobilien seien die Diskussionen um Homeoffice-bedingte Flächenreduktionen abgeflacht, so das Fazit des Gutachtens. Mittelfristig sei kaum davon auszugehen, dass Büroflächen im gleichen Umfang abnehmen, wie Homeoffice-Aktivitäten zunehmen würden, erwartet der Mitautor des Gutachtens, Sven Carstensen. "Auch die qualitativen Ansprüche an die Bürofläche werden weiterwachsen - Büroarbeitende wollen sich auch am Arbeitsplatz wohlfühlen."

Bei den Logistikimmobilien sei die Nachfrage ungebrochen und lasse Mietpreise steigen. Das Transaktionsvolumen habe inzwischen wieder das Vorkrisenniveau erreicht, so das Gutachten. Der Megatrend E-Commerce befeuere den Trend weiter. Zusätzlich werde der versorgungsstrukturelle Nutzen der Logistik infolge der Corona-Pandemie auch in der Gesellschaft höher bewertet.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2022 05:51 ET (10:51 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.