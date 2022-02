DJ PNE AG: Stromlieferverträge (PPAs) für 11 Windparks mit über 170 MW

PNE AG: Stromlieferverträge (PPAs) für 11 Windparks mit über 170 MW

- Bereits Verträge für über 1 TWh grünen Strom erfolgreich verhandelt

- Marktpreisniveau kann abgesichert werden

Cuxhaven, 15. Februar 2022 - Die PNE-Gruppe hat mit dem Abschluss von weiteren Stromlieferverträgen (PPAs) für Windparks mit insgesamt über 170 MW Nennleistung und einer Stromerzeugung von rund 350 GWh einen weiteren Erfolg erreicht. Bislang konnte PNE damit bereits Verträge für über 1 TWh grünen Strom erfolgreich verhandeln.

Ein Großteil der PPAs wurde von der PNE-Gruppe als Dienstleister für externe Windparkgesellschaften mit diversen Vermarktern verhandelt. Aufgrund der gegenwärtig hohen Marktpreise für Strom hat die PNE-Gruppe ihren Service neben der Transaktionsberatung und Vermittlung von PPAs erweitert. Zukünftig profitieren Windparkgesellschaften auch von Produkten, mit denen das hohe Marktpreisniveau für Projekte innerhalb der EEG-Vergütung abgesichert werden kann.

Gemeinsam mit ausgewählten Vermarktern hat die PNE-Gruppe PPAs entwickelt, die insbesondere auf die Flexibilitätsanforderungen des Betriebs von ausgeförderten Windenergieanlagen ausgelegt sind und finanzielle Erlöspotentiale der Betreiber insbesondere in dieser sehr volatilen Marktphase sichern. In diesem Zuge unterstützt die PNE-Gruppe die Betreiber unter anderem bei der Suche nach einem Vermarkter und beim Abschluss von vorverhandelten Verträgen. Dabei ist die PNE-Gruppe als "Übersetzer" zwischen Anlagenbetreiber und Stromabnehmer tätig. Durch das starke Netzwerk und das Volumen der PNE-Gruppe am Strommarkt können auch für kleine Windparks attraktive Konditionen angeboten werden.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Die Abschlüsse dieser PPAs sind ein großer Erfolg für alle Beteiligten. Hier hat die PNE-Gruppe mit innovativen Lösungen wirtschaftlich sinnvolle Abschlüsse für die Windparkbetreiber ermöglicht. Unsere Erfahrung auf diesem Gebiet hat sich damit wieder einmal ausgezahlt."

Über die PNE-Gruppe Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.

PNE AG PNE AG Rainer Heinsohn Christopher Rodler Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Christopher.Rodler(at)pne-ag.com Ende der Pressemitteilung

