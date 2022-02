FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Zwar berge der Ukraine-Russland-Konflikt Risiken für die Versorgung mit Titan-Teilen eines russischen Zulieferers, doch seien diese noch unter Kontrolle, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bereits bei Konflikten zwischen dem Westen und Russland in der Vergangenheit habe hier Pragmatismus in Sachen Politik und Handel überwogen./mis/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 12:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

