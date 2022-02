An der Börse ist die Stimmung für den MDAX derzeit freundlich. Das Aktienbarometer steigt um 2,02 Prozent auf 33.395 Punkte. Die privaten und institutionellen Investoren am hiesigen Aktienmarkt zeigen sich aktuell überwiegend in Kauflaune. Der MDAX kam zwischenzeitlich auf eine Verteuerung von 2,02 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...