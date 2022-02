Akur8 wird künftig mit dem Tiergesundheits- und -versicherungsunternehmen Bought By Many zusammenarbeiten, um den Tarifierungsprozess der Insurtech-Firma zu optimieren. Mit diesem Schritt verstärkt Akur8 seine Präsenz in Großbritannien und erweitert seine Kompetenzfelder um einen neuen Geschäftsbereich: Gesundheitsprodukte und Versicherungslösungen für Haustiere.

Die speziell für Versicherungsunternehmen entwickelte SaaS-Lösung von Akur8 optimiert den Tarifierungsprozess für diesen Sektor, indem sie die Risiko- und Nachfragemodellierung mithilfe einer transparenten, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie automatisiert. Zu den wichtigsten Vorteilen für Versicherer zählen eine verbesserte Prognoseleistung, Geschwindigkeit und Präzision für eine bessere Reaktionsfähigkeit am Markt. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf das Geschäft und dies bei voller Transparenz und Kontrolle über die erstellten Modelle.

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2017 in Großbritannien hat sich Bought By Many in kurzer Zeit zu einer Fintech-Erfolgsgeschichte entwickelt. Im Jahr 2019 expandierte das Unternehmen auf den schwedischen Markt und überquerte zu Beginn des Jahres den Atlantik, um seine Präsenz in den USA von Bundesstaat zu Bundesstaat aufzubauen, jeweils unter der Marke ManyPets. Die Gruppe versichert bereits eine halbe Million Haustiere weltweit. Im Juni 2021 erhielt das Unternehmen den "Unicorn"-Status, nachdem es nach einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 350 Mio. US-Dollar über seine Holdinggesellschaft Many Group eine Bewertung von mehr als 2 Mrd. US-Dollar erreicht hatte. Die Investition hat die globale Expansion von Bought By Many unterstützt und beschleunigt die Entwicklung von Produkten, die über die marktführende Versicherungsangebote hinausreichen.

Die state-of-the-art SaaS-Lösung von Akur8 spiegelt die Vision von Bought By Many wider, die Welt zu einem besseren Ort für Haustiere zu machen. Zudem bietet sie Bought By Many neue Möglichkeiten der Preisgestaltung, etwa eine beschleunigte und transparente automatisierte Modellierung.

"Bought By Many ist unser erster Kunde, der sich auf Versicherungen für Haustiere spezialisiert, und wir freuen uns, diese Zusammenarbeit bekannt zu geben. Für Akur8 ist es eine Ehre, Bought By Many bei seiner rasanten und beeindruckenden globalen Entwicklung unterstützen zu dürfen. Diese neue Partnerschaft unterstreicht die Innovationsbereitschaft von Bought By Many in den Bereichen Technologie und Service sowie unseren Einsatz für mehr Transparenz", berichtet Samuel Falmagne, CEO bei Akur8.

"Wir sind sehr erfreut, die Haustierversicherung als neue Sparte in unser Portfolio aufzunehmen und unsere Präsenz auf dem britischen Versicherungsmarkt zu stärken. Als exponentiell wachsendes Versicherungsunternehmen ist Bought By Many eine hervorragende Referenz, und wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten", so Brune de Linares, Chief of Sales bei Akur8.

"Wir werden unsere Anstrengungen auch künftig darauf konzentrieren, den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, Produkten und Beratung rund um Haustiere zu revolutionieren. Dazu müssen alle Etappen der Customer Journey von Tierhaltern einschließlich der Tarifierung verbessert werden. Die Kooperation mit Akur8 und eine neue Pricing-Lösung werden uns dabei helfen, unsere Markteinführungszeit weiter zu verkürzen und ein noch attraktiveres Kundenerlebnis anzubieten, während wir unseren Wachstumskurs fortsetzen", kommentiert Charlotte Halkett, Chief Commercial Officer bei Bought By Many.

"Wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen von Akur8. Mit dieser SaaS-Lösung können wir unsere Modellierungs-Performance verbessern und die Markteinführung beschleunigen für unsere ambitionierten Wachstumspläne ist dies von entscheidender Bedeutung", ergänzt Charlotte Ball, Pricing Lead bei Bought By Many.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert den Tarifierungsprozess von Versicherungen mit transparenter KI. Das Unternehmen hat eine einzigartige KI-basierte SaaS-Lösung für die Tarifierung von Versicherungen entwickelt, die die Modellierung für Versicherungsunternehmen automatisiert und gleichzeitig eine vollständige Transparenz und Kontrolle über die erstellten Modelle gewährleistet, wie von Regulierungsbehörden weltweit gefordert wird. Akur8 ist die einzige SaaS-Anwendung auf dem Markt, die die Welten des maschinellen Lernens und der Versicherungsmathematik miteinander verbindet.

Wir machen die Welt zu einem besseren Ort für Haustiere und Haustierhaltern mit preisgekrönten Versicherungslösungen und Zugang zu Gesundheits- und Wellness-Dienstleistungen für Haustiere. Wir erreichen Haustierhalter rund um den Globus und betreuen bereits eine halbe Million Haustiere weltweit. Nicht ohne Grund wurden wir von Tierhaltern zum Tierversicherer des Jahres 2021 gewählt. Die hat mehrere Gründe. Wir bieten die umfangreichste Haustierversicherung in Großbritannien mit einer jährlichen Deckungssumme von bis zu 15.000 GBP für Behandlungskosten, die jedes Jahr erneuert wird, sowie standardmäßiger Deckung von Zahnerkrankungen. Wir helfen Tierhaltern, sich um alle Aspekte der Tiergesundheit zu kümmern für glücklichere und gesündere Haustiere.

