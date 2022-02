Seit mehreren Jahren sind die von deutschen Rechenzentren verursachten Treibhausgasemissionen rückläufig. Ihr CO2-Ausstoß lag 2020 wieder auf dem Niveau von vor zehn Jahren - trotz massivem Wachstum. Die Rechenzentren in Deutschland werden immer leistungsfähiger. Gemessen an der maximalen Stromaufnahme der installierten Hardware wuchs die Kapazität von 2010 bis 2020 um 84 Prozent. Der tatsächliche Stromverbrauch legte ebenfalls zu, aber nicht im gleichen Tempo, weil die Energieeffizienz der Anlagen besser geworden ist. Das sind die zentralen Ergebnisse einer am Dienstag vorgestellten Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...