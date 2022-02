Gehrden (ots) -Parallel zu den Olympischen Spielen ist der auf Extrem-Randsport spezialisierte Sender TOPSPORTS.WTF fliegend in den Sendebetrieb gestartet. Mit einer Mischung aus Comedy, Gaming und Hintergrundberichten will der Sender zur führenden Plattform des Randsports im deutschsprachigen Raum avancieren."Der Randsport ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Deshalb brauchen Athleten, Fans und Funktionäre endlich eine fußballfreie Plattform, die es ernst meint.", so Sportchef Heribert Kötter, der für den Sender live von fiktiven Großereignissen des Randsports berichtet.Erste Kontakte hat der Sender bereits zur Deutschen Faustball-Liga (DFBL) geknüpft. "Wir finden es gut, dass sich neue Medien wie TOPSPORTS für den Randsport stark machen und ihre Beiträge mit Humor verbinden", sagt Niklas Hodel, einer der Medienverantwortlichen der DFBL. TOPSPORTS.WTF wird live von der Deutschen Hallen-Faustball-Meisterschaft Anfang März in Wardenburg berichten.Herzstück des Senders ist der "Disziplinator", ein geheimer Algorithmus, der neue Extrem-Randsportarten aus einer Menge von über 5 Millionen Kombinationsmöglichkeiten identifiziert. "Der Hilarious-Index sucht auf intelligente Weise nach besonders interessanten Kombinationen", erläutert Marco Stoll, IT-Chef des Senders (www.topsports.wtf/disziplinator).Hinter TOPSPORTS.WTF stehen die Brüder Ingo und Marco Stoll aus Gehrden, die bereits im Tischtennis aktive Randsporterfahrung gesammelt haben. "Wir suchen Kontakte zu weiteren Randsportverantwortlichen sowie interessierte Radiosender, die sich für TOPSPORTS-Beiträge in ihrem Programm öffnen", beschreibt Programmdirektor Ingo Stoll die Ambitionen zur Reichweitensteigerung.Der Sender verbreitet sein Programm über die Plattform www.topsports.wtf sowie über gängige Social-Media-Kanäle.Pressekontakt:Für weitere Auskünfte und Anfragen melden Sie sich bitte bei TOPSPORTS.WTFIngo StollProgrammdirektor+49 163 8670912redaktion@topsorts.wtfMehr Informationen finden Sie auch auf www.topsports.wtf.Original-Content von: TOPSPORTS.WTF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161457/5147328