Borealis AG und Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) erwägen eine mögliche Aktienerstemission eines Minderheitsanteils an ihrem Joint Venture Borouge. Borouge, mit dem Unternehmenssitz in Abu Dhabi, ist im Kunststoffbereich tätig. Vor wenigen Monaten haben ADNOC und Borealis eine Investitionsvereinbarung für die vierte Borouge-Anlage ("Borouge 4") im Polyolefin-Produktionskomplex in Ruwais, VAE in Höhe von 6,2 Mrd. USD unterzeichnet.

