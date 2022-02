Während die Shortseller von Hindenburg Research lediglich ein paar Telefonate im Vorfeld ihrer Shortattacke auf Standard Lithium geführt haben, waren die Experten der Bank of America (BofA) bei Standard Lithium vor Ort, um sich ein dezidiertes Bild vom Unternehmen zu machen.Die Erkenntnisse der Bank of America sind geradezu diametral zu denen von Hindenburg Research: "Wir waren von den Fortschritten in der Anlage beeindruckt", heißt es in dem BofA-Bericht. Zudem sah man sich bestärkt "durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...