Zeven (ots) -Hormonfrei zu verhüten ist Partnersache, Liebesbeweis und Respektsbekundung: Dafür steht die neue Marke DU&ICH by BILLY BOY. Ab Februar 2022 bietet diese mit den zwei Kondomsorten "Echtes Gefühl" und "Besonders Feucht" ein Verhütungsmittel für Paare, das inspiriert. Denn die transparenten Kondome überzeugen nicht nur mit ihrem Tragekomfort, minimalistischem Design und Klimaneutralität, sondern auch durch exklusive Inspirationskarten, die den Packungen beiliegen, für einen offenen Austausch und lustvolle Anregungen zwischen den Liebenden. Beide Sorten werden im 10er Pack (UEVP 6,99 EUR) angeboten und enthalten zusätzlich ein gratis Kondom.Paare, die in liebevollen, gleichberechtigten und verantwortungsbewussten Beziehungen leben, benutzen immer häufiger Kondome [1], denn hormonfreie Verhütung spiegelt ihre Erwartung und ihr Lebensgefühl wider: Verantwortung zu teilen, mehr Körperwohlgefühl sowie flexible Familienplanung. Paare haben zudem nicht nur doppelt so viel Sex wie Singles [1], sie haben auch Lust auf ein Kondom, das ihre Bedürfnisse reflektiert und sie inspiriert. Mit dem Launch von DU&ICH setzt BILLY BOY genau hier an. Mit glatten, transparenten und angenehm duftenden Kondomen in zwei Sorten. "Echtes Gefühl" um sich ganz innig zu spüren und "Besonders Feucht" für extra angenehme Gleitfähigkeit. Dazu gibt es eine von sechs exklusiven Inspirationskarten, die genauso die Lust wie einen offenen Austausch anregen wollen.Nachhaltige Liebe"Verantwortung geht für uns in beide Richtungen", so Alexander Strümann, Brand Manager von BILLY BOY. "Zum einen steht DU&ICH by BILLY BOY für die verantwortungsbewusste, hormonfreie Verhütung in der Partnerschaft, und zum anderen für unsere Verantwortung der Umwelt gegenüber, nachhaltig zu produzieren." Deshalb werden DU&ICH Kondome direkt in Deutschland und mit 100 Prozent Ökostrom hergestellt. Auch die Umverpackung aus recyceltem Material sorgt für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Alle unvermeidbaren Emissionen werden gemeinsam mit Climatepartner durch Unterstützung eines anerkannten Klimaschutzprojektes zum Schutz der Meere ausgeglichen, wodurch das Produkt klimaneutral ist. "DU&ICH ist immer auch ein Wir", so Strümann weiter._____[1] Basierend auf einer Marktforschung von BILLY BOY, die 2021 mit 1.133 Personen durchgeführt wurde.Weitere Informationen unter www.duundich.dePressekontakt:Pressekontakt:P.U.N.K.T. PR GmbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 44,22765 HamburgTel.: 040 853760-0E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: MAPA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72538/5147379