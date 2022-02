Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Anzahl an zugelassenen Elektrofahrzeugen hat in den vergangenen Jahren merklich zugenommen. Die Automobilindustrie greift den Trend auf. Diverse Autobauer erweitern ihr Sortiment zunehmend um E-Autos. Volkswagen sieht sich in der Zukunft ...