DJ MÄRKTE USA/Gewinne voraus - Moskau sendet Entspannungssignale

NEW YORK (Dow Jones)--Kräftig aufwärts dürfte es am Dienstag mit den US-Aktien gehen. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes liegen deutlich im Plus im Gefolge von Meldungen, dass Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Es soll sich um 10.000 Soldaten handeln; insgesamt sind 130.000 in der Nähe der Ukraine zusammengeführt worden. Kriegsangst und Zinssorgen hatten drei Handelstage in Folge den Dow-Jones-Index nach unten geführt. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind wieder über 2 Prozent geklettert.

Die Gefahr eines Krieges zwischen der Ukraine und Russland hat in den vergangenen Tagen die ohnehin schon wegen der Zinsängste aufgeschreckten Märkte um ein geopolitisches Element erweitert. Die Warnungen der USA und ihrer Verbündeten über die Wahrscheinlichkeit einer russischen Invasion waren lauter geworden und hatten die Anleger verunsichert, die sich über die wirtschaftlichen Folgen eines solchen Konflikts oder die daraus resultierenden Sanktionen gegen die russische Wirtschaft sorgen.

Diese Befürchtungen ließen am Dienstag etwas nach, nachdem das russische Verteidigungsministerium nach Angaben russischer Medien mitteilte, dass einige Truppen an der ukrainischen Grenze in ihre Stützpunkte zurückkehren. "Der Markt glaubt, was er in den Schlagzeilen hört, aber man muss bei diesen Dingen vorsichtig sein", sagt Hani Redha, Multi-Asset-Fondsmanager bei PineBridge Investments.

Sichere Häfen nicht gefragt - Intel mit milliardenschwerer Übernahme

Im Zuge der Entspannungssignale werden Anleihen abverkauft, zumal der Blick nun wieder freier ist für die geläufigen Zins- und Inflationssorgen. Die Zehnjahresrendite steigt um 4,7 Basispunkte auf 2,03 Prozent. Die Erzeugerpreise scheinen solche Sorgen zu bestätigen, legten sie im Januar doch doppelt so stark zu wie erwartet.

Auch andere sichere Häfen wie Gold und Dollar sind nicht gefragt. Gold verliert gut 1 Prozent auf 1.850 Dollar. Der Dollarindex fällt um 0,4 Prozent. Auch die Ölpreise geben mit der Entspannung in der Ukrainekrise deutlich nach.

Der Chiphersteller Intel verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme. Wie der US-Konzern mitteilte, übernimmt er den israelischen Halbeiterproduzenten Tower Semiconductor für 5,4 Milliarden US-Dollar. Intel will damit seine Herstellungskapazitäten vergrößern. Intel zahlt 53 US-Dollar in bar je Tower-Aktie, was einem Aufschlag von 60 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag entspricht. Tower stellt Halbleiter und Schaltkreise her, die in allen Bereichen von Autos und Konsumgütern bis hin zu medizinischen und industriellen Geräten eingesetzt werden. Tower Semiconductor haussieren vorbörslich um 46 Prozent, Intel gewinnen 1,1 Prozent.

Die Aktien des Computer-Netzwerk-Unternehmens Arista Networks springen nach Zahlen über den Erwartungen um 10 Prozent nach oben.

Marriott International hat ihren Umsatz mehr als verdoppelt und auch beim Gewinn die Prognosen übertroffen. Die Aktie des Hotelbetreibers verteuert sich um 3,4 Prozent.

Aktien von Cybersecutity-Unternehmen zeigen sich im Aufwind. CrowdStrike Holdings gewinnen 2,7 Prozent, Palo Alto Networks 2,6 Prozent und SentinelOne 3,5 Prozent. Versorger, Produzenten und Finanzdienstleister positionieren sich für ein mögliches Übergreifen von Cyberangriffen gegen die Ukraine.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,58 +0,5 1,58 85,4 5 Jahre 1,94 +3,0 1,91 68,0 7 Jahre 2,03 +4,2 1,99 58,8 10 Jahre 2,03 +4,7 1,99 52,4 30 Jahre 2,34 +5,4 2,29 44,0 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:14 Uhr Mo, 18:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1352 +0,4% 1,1322 1,1307 -0,2% EUR/JPY 131,30 +0,5% 130,52 130,77 +0,3% EUR/CHF 1,0488 +0,4% 1,0457 1,0469 +1,1% EUR/GBP 0,8383 +0,3% 0,8364 0,8359 -0,2% USD/JPY 115,65 +0,1% 115,29 115,65 +0,5% GBP/USD 1,3541 +0,1% 1,3536 1,3527 +0,1% USD/CNH (Offshore) 6,3409 -0,3% 6,3536 6,3563 -0,2% Bitcoin BTC/USD 44.189,34 +3,5% 43.595,59 42.563,74 -4,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,99 95,46 -2,6% -2,47 +24,2% Brent/ICE 93,88 96,48 -2,7% -2,60 +21,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.850,16 1.871,14 -1,1% -20,99 +1,1% Silber (Spot) 23,20 23,82 -2,6% -0,62 -0,5% Platin (Spot) 1.013,39 1.032,45 -1,8% -19,06 +4,4% Kupfer-Future 4,52 4,51 +0,2% +0,01 +1,2% ===

