TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 16. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar 07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis, Amsterdam 07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis, Maintal *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q, Zaandam *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), München 08:00 DE/Reallöhne 2021 (vorläufig) *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,4% gg Vj 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 EU/EuGH, Urteile zum Schutz des EU-Haushalts bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit, Luxemburg 10:00 BE/Nato, Treffen der Verteidigungsminister (bis 17.2.); ca 16:15 PK mit Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel 10:00 LU/Stabilus SA, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,0% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vm/-1,5% gg Vj 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro 13:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q, Pittsburgh/Northfield *** 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Länder-Ministerpräsidenten, Beratungen (per Videokonferenz) zur Corona-Lage; anschließend PK 14:00 DE/Bayer AG, Webinar zu Crop Science R&D Pipeline Update 14:30 DE/Bundestag, öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zu Patenten für Corona-Impfstoffe, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,7% zuvor: 76,5% *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26. Januar 22:01 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q, Saskatoon *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara ===

