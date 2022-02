Weiterhin herrscht große Unsicherheit unter den Anlegern an der Wall Street. Dennoch gelang es dem Nasdaq 100 gestern mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel zu gehen. Der Dow Jones hingegen gab 0,5 Prozent ab. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Öl, Gold, Barrick Gold, Intel, Tower Semiconductor, Monster Beverage, Constellation Brands, Microsoft, Activision Blizzard, Sea Limited, Tesla und Shopify. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.