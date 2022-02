MAINZ, Deutschland, 15. Februar 2022 - BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder "das Unternehmen") wird Projektpartner, darunter auch offizielle Regierungsvertreter und -vertreterinnen, bei einem Spitzentreffen zur nachhaltigen Impfstoffherstellung in der Afrikanischen Union am Standort in Marburg begrüßen . Im Anschluss an das von der kENUP-Stiftung initiierte Treffen werden am 16. Februar 2022 um ca. 11.30 Uhr MEZ / 05.30 Uhr öffentliche Erklärungen der folgenden Teilnehmer erwartet:

S.E. Präsident Macky Sall, Republik Senegal, Präsident der Afrikanischen Union

S.E. Präsident Nana Akufo-Addo, Republik Ghana

S.E. Präsident Paul Kagame, Republik Ruanda

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation

Ugur Sahin, Chief Executive Officer von BioNTech SE

Sierk Poetting, Chief Operating Officer von BioNTech SE

Die Statements können hier im Live-Stream verfolgt und zur Ausstrahlung verwendet werden: Link

Im Anschluss an die öffentlichen Erklärungen wird BioNTech eine digitale Pressekonferenz halten und ein Update zu den Bemühungen des Unternehmens für die Impfstoffversorgung auf dem afrikanischen Kontinent geben.

Internationale Pressekonferenz um ca. 14.30 Uhr MEZ / 08.30 ET

Teilnehmer von BioNTech: Ugur Sahin, CEO und Mitgründer; Sierk Poetting, COO,





Interessierte Journalisten können sich 10 bis 15 Minuten vor Beginn der Konferenz einwählen. Fragen können mittels eines Online-Tools gestellt werden. Bitte registrieren Sie sich hier: Link

Teilnehmer können die Übertragung der virtuellen Pressekonferenz auch auf https://biontech.de/ unter "Events & Presentations" im Bereich Investoren & Medien- der Webseite ansehen. Ein Mitschnitt der Pressekonferenz wird am selben Tag zur Verfügung gestellt werden.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor.

