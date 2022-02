Nach den deutlichen Kursverlusten der letzten Tage legt die Auto1-Aktie am Dienstag wieder zu. Stützend wirkt dabei eine bullishe Analysteneinschätzung der Bank of America (BofA). Am Montag hat Auto1 außerdem starke Zahlen für die Autohero-Sparte gemeldet - diese kommen allerdings mit einem Pferdefuß.Zu Wochenbeginn hatten die Papiere des Berliner Gebrauchtwagenhändlers bei 12,61 Euro ein neues Allzeittief markiert. Am Dienstagnachmittag notiert die Aktie auf der Handelsplattform Xetra fast sechs ...

