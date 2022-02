TORONTO, KANADA, Dienstag, 15. Februar 2022 - GCM Mining Corp. ("GCM Mining" oder das "Unternehmen") (TSX: GCM, OTCQX: TPRFF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-gold-corp/) meldete heute, dass sich der Betrieb Segovia im Jahr 2022 weiterhin erwartungsgemäß entwickelt und im Januar 16,474 Unze Gold produzierte, gegenüber 15.055 Unzen Gold im Monat Januar 2021. Die gesamte Goldproduktion von Segovia in den letzten 12 Monaten lag Ende Januar 2022 bei 207.808 Unzen, was einem Anstieg von fast 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

GCM Mining verarbeitete im Januar 2022 in seiner Anlage Maria Dama in Segovia insgesamt 42.015 Tonnen und 1.355 Tonnen pro Tag (tpd"), verglichen mit 41.426 Tonnen und 1.336 tpd im Januar 2021. Die Betriebsergebnisse im Januar 2022 spiegeln einen planmäßigen halbjährlichen viertägigen Anlagenstillstand für reguläre Wartungsarbeiten wider, verglichen mit einem zweitägigen Wartungsstillstand im Januar 2021. Unter Berücksichtigung der Wartungsabschaltungen verarbeitete die Anlage Maria Dama im Januar 2022 durchschnittlich 1.556 Tonnen pro Betriebstag, verglichen mit 1.428 Tonnen pro Betriebstag im Januar letzten Jahres. Die Hauptgehalte von Segovia betrugen im Januar 2022 durchschnittlich 13.5 g/t, verglichen mit 12,6 g/t im Januar letzten Jahres. Die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Erweiterung der Anlage Maria Dama von 1.500 auf 2.000 Tagestonnen schreiten gut voran und alle Upgrades werden bis Ende März abgeschlossen sein, mit Ausnahme der Erweiterung der Brechanlage, die durch Verzögerungen in der Lieferkette beeinträchtigt wurde und nun voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird.

Die neue polymetallische Anlage bei Segovia mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Tag, die im vierten Quartal 2021 in Betrieb genommen wurde, war im Januar weiterhin im Testbetrieb und verarbeitete durchschnittlich etwa 107 Tonnen pro Tag Abraum, was zur Produktion von 81 Tonnen Zinkkonzentrat und 85 Tonnen Bleikonzentrat führte, die auf Lager gelegt wurden und im ersten Quartal 2022 verschifft werden sollen. Die zahlbare Produktion aus den Konzentraten wird auf insgesamt etwa 63.000 Pfund Zink, 97.000 Pfund Blei, 8.500 Unzen Silber und weniger als 50 Unzen Gold geschätzt. Die tatsächlich zahlbaren Mengen können sich noch ändern und werden erst nach der Verschiffung der Konzentrate endgültig feststehen. GCM Mining geht weiterhin davon aus, dass die tägliche Verarbeitungsrate der polymetallischen Anlage ihre normale Betriebskapazität im zweiten Quartal 2022 erreichen wird.

GCM Mining wird seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr 2021 sowie seine Prognosen für 2022 zusammen mit den aktualisierten Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen für seinen Betrieb in Segovia am oder um den 31. März 2022 veröffentlichen. Einzelheiten zum Webcast werden Anfang März bekannt gegeben.

Monatliche Erklärung zur Dividende

GCM Mining gab heute auch bekannt, dass das Board of Directors die nächste monatliche Dividende von 0,015 CA$ pro Stammaktie am 15. März 2022 an die zum Geschäftsschluss am 28. Februar 2022 eingetragenen Aktionäre auszahlen wird.

Über GCM Mining Corp.

GCM Mining ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Bau und Betrieb von Minen in Lateinamerika. In Kolumbien ist das Unternehmen der führende Produzent von hochgradigem Untertagegold und -silber mit mehreren Minen im Betrieb bei Segovia Operations. Segovia produzierte 206.000 Unzen Gold im Jahr 2021. In Guyana treibt das Unternehmen sein vollständig finanziertes Toroparu-Projekt voran, eines der größten unerschlossenen Gold-/Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, das im Jahr 2024 die Produktion von mehr als 200.000 Unzen Gold pro Jahr aufnehmen soll. GCM Mining zahlt eine monatliche Dividende an seine Aktionäre und hält Beteiligungen an Aris Gold Corporation (44 %; TSX: ARIS; Kolumbien - Marmato), Denarius Metals Corp. (27 %; TSX-V: DSLV; Spanien - Lomero-Poyatos und Kolumbien - Guia Antigua, Zancudo) und Western Atlas Resources Inc. (26 %; TSX-V: WA: Nunavut - Meadowbank).

Weitere Informationen über GCM Mining finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.gcm-mining.com und in seinem Profil auf SEDAR unter http://www.sedar.com

Vorsichtserklärung zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen in Bezug auf den Abschluss der Erweiterung der Anlage Maria Dama, den Zeitplan für das Erreichen der normalen Kapazität der polymetallischen Anlage, die Zahlung von Dividenden, den Zeitplan für die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für 2021, die Prognosen für 2022 und die aktualisierten Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen sowie andere voraussichtliche Geschäftspläne oder Strategien beinhalten können. Oft, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von GCM Mining wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsblatt des Unternehmens vom 31. März 2021 beschrieben, das auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden kann. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und GCM Mining lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mike Davies

Finanzvorstand

(416) 360-4653

investorrelations@gcm-mining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

