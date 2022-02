Beijing, China (ots) -In China hat das Online-Taxibestellservice mehr als 400 Städte abgedeckt und jedes Jahr mehr als 4,31 Milliarden Aufträge abgewickelt .Jeden Tag brechen wir auf, auf einen neuen Weg, für eine neue Beziehung oder ein neues Leben.Jeder Aufbruch stellt den Anfang einer neuen Geschichte dar.Heute ist das Online-Taxibestellservice wie ein Freund, der immer wieder den Aufbruch der Menschen in eine bessere Zukunft bezeugt und unterstützt.Mit diesem Film würdigen wir im Name der Branche für Online-Taxibestellservice in China jeden Aufbruch!Pressekontakt:Ansprechpartner: Jiang YingTel.: 0086-13810020044E-Mail: 58268109@qq.comOriginal-Content von: China Internet Development Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161458/5147490