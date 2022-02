Am Vormittag war die Welt für Goldanleger noch in Ordnung: Der Goldpreis arbeitete sich sogar knapp über das Hoch aus dem November. Doch dann machte die Meldung die Runde, dass Russland erste Truppen von der Grenze zur Ukraine abzieht. Das sorgte für merklich Entspannung - nicht nur bei den Menschen in der Ukraine, sondern auch an den Finanzmärkten.Während der DAX im Einklang mit den US-Futures einen Sprung nach oben vollzog, ging es für den Goldpreis gemeinsam mit Anleihen und auch dem Ölpreis ...

