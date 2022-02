In der vergangenen Handelswoche profitierte das Themendepot Edelmetalle von einem bedeutenden Anstieg bei den Edelmetallminenaktien, aber auch von den Währungsgewinnen des US-Dollars und des südafrikanischen Rands. Die Minenaktien erhielten dabei neuen Rückenwind durch den spürbaren Anstieg von Gold und Silber. Bei den Einzelwerten legten die Silberminenaktien Endeavour Silver und First Majestic Silver am stärksten zu, während die Platinminenaktien Sibanye Stillwater und Northam Platinum am geringsten zulegten.Das Themendepot Edelmetalle hatte eine gute ...

