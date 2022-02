CSC, der weltweit führende Anbieter von Unternehmens-, Rechts-, Steuer- und Digital-Brand-Serviceleistungen, meldet sieben Beförderungen in leitende Positionen in Europa, welche im Zeichen des anhaltenden geschäftlichen Erfolgs im Unternehmensbereich European Capital Markets stehen. Aline Sternberg, Catherine McGrath, Mary Murphy, Mélanie Florsch und Siobhán Hallissey wurden zu Directors, Lara Nasato und Margaret Kennedy zu Associate Directors ernannt.

"Alle diese Personen haben in entscheidendem Maß dazu beigetragen, dass die erfolgreiche Transformation unseres Unternehmensbereichs European Capital Markets von einem Startup-Unternehmen im Jahr 2017 zu einem Marktführer im Jahr 2022 gelungen ist", so Jonathan Hanly, European Head von CSC Global Financial Markets. "Ich gratuliere allen genannten Mitarbeiterinnen zu ihrer Beförderung und bin mir sicher, dass sie sich in der Leitung unseres Unternehmens mit Erfolg einbringen werden und wir unser europäisches Wachstum weiter voranbringen werden."

"Die Beförderung von talentierten Mitarbeitenden ist ein zentrales Element unserer Strategie, sie dazu zu befähigen, ein hochprofessionelles, kooperatives und kollegiales Arbeitsumfeld zu schaffen", so J.-P. Nowacki, European Commercial Head von CSC Global Financial Markets. "Durch dieses Vorgehen haben wir in den vergangenen fünf Jahren ein außergewöhnlich hohes Engagement unserer Mitarbeitenden erzielt. Dies hat es uns wiederum ermöglicht, einen branchenweit führenden Kundenservice anzubieten. Diese sieben Personen zählen zu den stärksten Verfechterinnen unserer Unternehmenswerte. Wir freuen uns daher sehr, dass wir ihre Leistungen bei der Ausgestaltung unserer Unternehmenskultur auf diese Weise würdigen können."

Bei den Beförderungen wurden alle wichtigen Standorte von European Capital Markets berücksichtigt:

Aline Sternberg, Transaction Management Großbritannien

Catherine McGrath, European Business Development

Lara Nasato, Compliance Großbritannien und Irland

Margaret Kennedy, Transaction Management Irland

Mary Murphy, Client Accounting Irland und Großbritannien

Mélanie Florsch, Transaction Management Luxemburg

Siobhán Hallissey, Transaction Management Irland

Über CSC

CSC ist ein führender Anbieter von spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für Alternative-Asset-Manager mit unterschiedlichen Fondsstrategien, für Kapitalmarktakteure aus dem privatwirtschaftlichen und öffentlichen Sektor sowie für Großunternehmen, die Treuhand- und Governance-Unterstützung benötigen. Wir sind zuverlässiger Partner von 90 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, von rund 10.000 Anwaltskanzleien und von über 3.000 Finanzinstituten. Die Expertinnen und Experten von CSC für globale Finanzmärkte sind an den wichtigsten Finanzplätzen in den USA, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Wir sind ein global tätiges Unternehmen, das in der Lage ist, Transaktionen überall dort durchzuführen, wo unsere Kunden sind. Dies gelingt uns, indem wir Experten für jedes von uns bediente Geschäftssegment beschäftigen. Weitere Informationen über die Leistungen von CSC finden Sie unter cscgfm.com.

