Die allgemeine Verunsicherung an den Märkten setzt auch vielen Scale-Aktien zu. So manches Unternehmen kann sich aber gegen den Trend stemmen - etwa 2G Energy oder die Deutsche Rohstoff AG. 15. Februar 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Inflation, Leitzinserhöhungen und nun auch noch die Ukraine-Krise - die Stimmung an den Börsen ist angeschlagen. Dem kann sich auch das Scale-Segment nicht ganz entziehen: Beide Indizes, also Scale All Share und Scale 30, haben den Rückwärtsgang eingelegt. Am Dienstagmorgen ...

