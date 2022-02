Der französische Kontraktlogistiker kauft in den USA Kane Logistics. Das 1930 gegründete Unternehmen erzielte im vorigen Jahr 235 Mio. $ Umsatz, der Warenumschlag (Lebensmittel, Getränke, Einzelhandelsprodukte) wird mit 20 Distributionszentren abgewickelt. Der Preis liegt bei 240 Mio. $, Verkäufer Harkness Capital hatte Kane Logistics 2019 übernommen.



ID LOGISTICS erlöste 2021 rund 1,9 Mrd. € (+ 16,3 %). Der Konzern mit Sitz in Orgon bei Avignon vergrößerte sich im vorigen Jahr um 22 auf weltweit rund 350 Betriebsstätten. Die jüngsten Zukäufe waren GVT (BeNeLux) und die Colisweb (Frankreich).



Auch an der Börse war ID LOGISTICS seit IPO im April 2012 eine Erfolgsgeschichte. Aus rund 21 € zum Start wurden in der Spitze zum Jahresbeginn 370 €. Der Börsenwert liegt aktuell bei 2,0 Mrd. €.



Heute in Paris + 7,1 % auf 348 €, rund 120 % über dem Niveau vor der Pandemie.



