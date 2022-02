Engen (ots) -Alexandro Metterhauser ist selbständige Führungskraft bei der TELIS FINANZ. Er hilft Menschen dabei, ihr Leben mit einer zweiten Karriere als Finanzberater auf ein neues Level zu heben. Denn die Mitarbeiter von TELIS FINANZ profitieren nicht nur von einer guten Ausbildung und hohen Gehältern, sie erwartet neben spannenden Aufgaben auch eine ausgeglichene Work-Life-Balance und professionelle Unterstützung darin, ihre persönlichen Lebensziele zu verwirklichen."Arbeiten, um zu leben - nicht leben, um zu arbeiten", das nennen viele Menschen ihr großes Ziel, doch die Praxis sieht dann ganz anders aus. Gefangen im grauen Trott aus Vollzeitjob, Alltagspflichten und Stress bleibt keine Zeit mehr zum Glücklichsein. Und obwohl sie sich für die Arbeit so aufopfern und auf einen großen Teil ihrer Freizeit verzichten, reicht es finanziell oft gerade einmal so zum Leben. So passiert es vielen, dass die Motivation auf der Strecke bleibt, die Perspektive fehlt und sie nur noch auf der Stelle treten. Wer seine Situation erkannt hat, ist den ersten Schritt in Richtung neues Leben bereits gegangen. Doch sein Leben ohne fremde Hilfe umkrempeln und zum Positiven wandeln - das schaffen die wenigsten. Alexandro Metterhauser weiß, woran das liegt und bietet diesen Menschen bei TELIS FINANZ nicht nur einen attraktiven Arbeitsplatz mit Zukunft, sondern auch den Weg in ein ganzheitliches, glückliches Leben.Die TELIS FINANZ AG ist ein inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen und zugleich der größte eigenständige Finanzdienstleister in Deutschland. Sie ist Ansprechpartner für alle Themen rund um Finanzen, Vorsorge und Vermögen. Die Berater, die Alexandro Metterhauser ausbildet, sind deutschlandweit in allen Bereichen der Finanz- und Vermögensplanung nach dem TELIS-System im Einsatz und genießen das Privileg, nebenbei ausreichend Zeit für Privatleben, Hobbies und Familie zu haben. Die Mandanten von TELIS FINANZ können sich wiederum auf kompetente und individuelle Beratung und Unterstützung in jeder Lebenslage verlassen. Wer sich ein dynamisches Arbeitsumfeld mit sinnvollen Aufgaben, finanzielle Unabhängigkeit und berufliche wie private Erfüllung wünscht, ist bei TELIS FINANZ an der richtigen Adresse.Wie die Arbeit bei TELIS FINANZ berufliche und persönliche Ziele in Einklang bringtHauptsächlich bildet Alexandro Metterhauser junge Menschen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren aus, die einfach mehr vom Leben wollen. Sie alle vereint das Ziel, örtliche und finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Sie sind daran interessiert, beruflich in einer Branche mit Zukunft Fuß zu fassen und ihr Einkommen zu verbessern. Die Arbeit bei TELIS FINANZ bietet aber noch viel mehr als das."Hier können Interessierte eine Karriere in der Finanzdienstleistung beginnen, die es ihnen ermöglicht, sich beruflich sowie privat zu verwirklichen", erklärt Metterhauser. Wer sich für TELIS FINANZ als Arbeitgeber entscheidet, kann zunächst mit einer qualitativen Ausbildung sowie intensiven Beratung und Betreuung durch Alexandro Metterhauser rechnen. Neben den fachlichen werden auch persönliche Ziele, die über den Arbeitsplatz erreicht werden sollen, vereinbart. Alexandro Metterhauser setzt dabei auf acht Lebenssäulen: Gesundheit und Fitness, Beruf und Karriere, Finanzen und Vermögen, Persönlichkeit und Wachstum, Sinn und Erfüllung, Familie und Freunde, Partnerschaft sowie Lebensfreude. Denn das Gesamtkonzept ist sein Schlüssel zum Erfolg. Nur wer ausgeglichen und glücklich ist und sein Leben und seine eigenen Finanzen gut im Griff hat, kann andere in diesem Bereich bestmöglich beraten.Es ist nie zu spät für einen beruflichen NeuanfangBevor die Menschen zu Alexandro Metterhauser kommen, befinden sich die meisten von ihnen in ähnlichen Situationen: Sie tauschen ihre Zeit gegen Geld, doch haben trotzdem nicht das Einkommen, das sie zum Erreichen ihrer Ziele brauchen. In ihrem aktuellen Beruf haben sie wenig bis gar keine Karrierechancen und eigentlich arbeiten sie täglich für die Ziele anderer. Sie sind nicht glücklich, sehen aber auch keine Alternative. Alleine schaffen sie den Ausstieg aus diesem Hamsterrad nicht. Bei TELIS FINANZ bekommen genau diese Menschen die Chance, noch einmal ganz neu anzufangen und ihr gesamtes Leben zu optimieren.Voller Stolz kann Alexandro Metterhauser auf beeindruckende Erfolgsgeschichten von Menschen, denen er geholfen hat, zurückblicken. Einen Interessenten lernte er über Social Media kennen. Im ersten Telefonat erzählte dieser von seinen Wünschen und Zielen im Leben und schnell war Metterhauser klar, dass diese in seiner aktuellen beruflichen und finanziellen Situation nicht realisierbar sind. "So begann er neben seinem Hauptjob die Ausbildung bei TELIS FINANZ und verdiente in seinem ersten vollen Jahr als Finanzberater bereits dreimal soviel wie zuvor als Angestellter", erklärt der Finanzexperte. Zudem sind ihm seitdem mehrere Urlaube im Jahr möglich, er ist sein eigener Chef und hat nun sogar sein eigenes Büro eröffnet.Wie Alexandro Metterhauser zu seinem Beruf kam und was ihn so erfolgreich machtAlexandro Metterhauser verdankt es wohl seinem besten Freund, dass er bei TELIS FINANZ seinen Traumjob gefunden hat. Dieser hat ihn vor neun Jahren dazu motiviert, das Business zu starten und als Finanzberater einzusteigen. "Ich liebe den Beruf, weil ich so flexibel arbeiten kann und etwas Sinnvolles tue, mit dem ich so vielen Menschen helfe", sagt der Finanzexperte heute. Tatsächlich kann er selbst bestimmen, von wo und wie viel er arbeiten möchte. Das Know-how und die Erfahrung, die er in den letzten Jahren gesammelt hat, setzt Alexandro Metterhauser gezielt ein, um anderen Menschen wieder eine berufliche Perspektive zu geben. Er hilft ihnen dabei, ihre persönlichen Ziele in dem Beruf schnell zu erreichen und ihr ganzes Leben auf das nächste Level zu bringen.Den großen beruflichen Erfolg hat er vermutlich auch seiner Disziplin und Hartnäckigkeit zu verdanken. "Durch mein strukturiertes Vorgehen biete ich den Geschäftspartnern Sicherheit und sie können sich an mir orientieren", erklärt der Finanzberater. Er kennt das System sehr gut und bildet Neulinge zu Unternehmern aus. Fehler aus der Vergangenheit wandelt er in Tipps für seine Schützlinge um und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen. In der Vorbildfunktion, die Alexandro Metterhauser sich zu eigen gemacht hat, bildet er sich stetig weiter, zeigt sich innovativ und offen für Neues und gibt seine wertvolle Erfahrung regelmäßig an sein Team weiter. So kann er bereits auf eine Vielzahl glücklicher Menschen zurückblicken, denen er mit TELIS FINANZ geholfen hat, finanziell unabhängig zu werden und Sinn und Zufriedenheit im Leben zu finden.Sie wünschen sich einen Arbeitgeber, der Sie beruflich und privat fördert sowie einen Job, der sie selbst erfüllt und auch anderen Menschen weiterhilft? 