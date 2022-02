Washington (ots/PRNewswire) -Andre Pienaar gab heute bekannt, dass er der Stiftung des United States Institute for Peace (USIP) 1.500.000 US-Dollar gespendet hat, um das Führungsbeispiel von Nelson Mandela anlässlich seiner Entlassung aus dem Gefängnis am 11. Februar 1990 zu ehren.Das USIP kann auf eine lange Geschichte beim Aufbau von Partnerschaften mit afrikanischen Ländern zurückblicken, um Frieden und verantwortungsvolle Staatsführung in Afrika zu fördern. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von USIP, Dr. Chester Crocker, leitete als stellvertretender Staatssekretär für afrikanische Angelegenheiten die Verhandlungen der Vereinigten Staaten über die Unabhängigkeit Namibias und die Unterzeichnung eines umfassenden regionalen Friedensabkommens im südlichen Afrika, das den Weg für die Freilassung Mandelas ebnete. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende des USIP, Botschafter George Moose, arbeitete während der entscheidenden Jahre des Übergangs zur Demokratie in Südafrika von 1993 bis 1997 als stellvertretender Staatssekretär für afrikanische Angelegenheiten mit Mandela zusammen. Stephen Hadley, der das Gremium bis 2021 leitete, diente als nationaler Sicherheitsberater, als die US-Regierung eng mit afrikanischen Führern zusammenarbeitete, um die verheerenden Kriege in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und im Sudan zu beenden. Bereits im Jahr 2012 unterstützte Pienaar die Stiftung des USIP, um die Arbeit von Dr. Crocker und anderen führenden US-Politikern zu würdigen, die zum Aufbau von Frieden, guter Regierungsführung und Demokratie in ganz Afrika beigetragen haben.Pienaar sagte: "Wir haben viele Jahre lang darüber diskutiert, wie wir Nelson Mandela ehren können, und in dieser kritischen Zeit in unseren Demokratien ist es nur angemessen, Mandela zu ehren, der als Pionier die Apartheid beendete und die mühsame Herausforderung der Versöhnung annahm, die eine Voraussetzung für dauerhaften Frieden und Demokratie ist. Ich hatte das Privileg, mit Nelson Mandela und südafrikanischen Politikern zusammenzuarbeiten, um das Directorate of Special Operations (DSO), auch bekannt als die Scorpions, zur Bekämpfung von organisiertem Verbrechen, Terrorismus und Korruption in Afrika einzurichten. Mandelas Entschlossenheit, für eine verantwortungsvolle Staatsführung, Rechtsstaatlichkeit und eine integrative Demokratie zu kämpfen, bleibt eine Inspiration für uns alle. Ich freue mich sehr, dass ich die Arbeit von USIP zur Förderung der Grundsätze von Nelson Mandela unterstützen kann", sagte Pienaar.Ed Royce, der den Vorsitz des Unterausschusses für Afrika im US-Repräsentantenhaus innehatte und mehrmals mit Mandela zusammentraf, sagte: "USIP kann sich glücklich schätzen, die volle Unterstützung von Andre zu haben, um Nelson Mandelas außergewöhnliches Vermächtnis eines friedlichen, demokratischen Wandels zu verbreiten, der die Rechte jedes einzelnen Menschen respektiert."Über Andre Pienaar. Pienaar ist seit 2016 Mitglied des Internationalen Beirats des USIP. Er ist Gründer und CEO von C5 Capital, einer Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in die Bereiche Cybersicherheit, Raumfahrt und Energiesicherheit konzentriert und ihren Hauptsitz in Washington DC sowie Büros in London, Luxemburg und Wien hat. Andrepienaar.infoEnquiries@c5capital.comMedienkontakt:Enquiries@c5capital.com+44 (0) 020 7710 8940Original-Content von: C5 CAPITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133608/5147544