Erstmal sollen ab dem 16. Februar 2022 1.000 Tickets zum Verkauf stehen. Im Preis ist ein mehrtägiger Aufenthalt vor dem Flug ins Weltall enthalten. In der Zeit gibt es ein Vorbereitungstraining auf die 90-minütige Reise in den Weltraum. Das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic will in diesem Jahr mit kommerziellen Flügen in den Weltraum starten. Der Verkauf von erstmal 1.000 Tickets soll am 16. Februar 2022 starten -erschwinglich sind die Karten allerdings nicht unbedingt. Insgesamt muss jede:r Kund:in 450.000 US-Dollar zahlen. Zuerst wird eine Anzahlung von 150.000 Dollar fällig, die restliche Zahlung erfolgt vor der Reise in ...

