DJ XETRA-SCHLUSS/Erholung nach Entspannung in Ukraine-Krise

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag dank der Entspannung in der Ukraine-Krise deutlich fester geschlossen. Die russische Regierung hat den Abzug eines Teils der an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen Soldaten bekannt gegeben. Bei dem Rückzug der Truppen handele es sich um einen "gewöhnlichen Vorgang", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Zugleich kündigte er aber an, dass Russland "weitere Militärübungen vornehmen" werde. Der DAX gewann 2 Prozent auf 15.413 Punkte.

Ukraine sieht weitere Eskalation in dem Konflikt für abgewendet

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärte eine weitere Eskalation in dem Konflikt für abgewendet. Kiew und seine westlichen Verbündeten hätten Russland daran gehindert, den Konflikt weiter zu verschärfen. Ein etwas schwächerer ZEW-Index spielte keine Rolle. "Er ist angesichts des Russland-Ukraine-Themas heute nicht wichtig", sagte ein Händler. Auch die viel stärker als erwartet gestiegenen US-Erzeugerpreise wurden ignoriert. Diese legten im Januar um 1 Prozent gegenüber dem Vormonat zu und damit viel stärker als die im Konsens erwarteten 0,5 Prozent.

Das Bild bei den Einzelaktien war geprägt von einer breiten Erholung. Zudem waren Unternehmensnachrichten rar. So gewannen etwa BASF 2,6 Prozent, VW 3 Prozent oder Sartorius 4,3 Prozent.

Klarer Tagesgewinner im DAX waren Delivery Hero mit plus 15,1 Prozent. Damit setzte die Aktie die Erholung vom Vortag fort. Im Handel wurde vor allem auf das Eindecken von Shortpositionen verwiesen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 50 Prozent an Wert verloren. Aber auch Hellofresh lagen gut im Markt mit plus 5,9 Prozent.

Guter Tag für Airline-Aktien

Sehr fest präsentierte sich der Airline-Sektor am Dienstag. Die Branche wurde gleich von zwei Faktoren gestützt: Zum einen der Entspannung in der Ukraine-Krise und zum anderen von der anhaltenden Zurücknahme von Covid-Beschränkungen. In Deutschland zeichnet sich etwa ein weitgehendes Ende der coronabedingten Einschränkungen bis zum 20. März ab. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wurde der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten. Lufthansa gewannen 5 Prozent und Fraport 4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.412,71 +2,0% -2,97% DAX-Future 15.410,00 +2,2% -2,68% XDAX 15.421,52 +2,2% -2,69% MDAX 33.465,75 +2,2% -4,72% TecDAX 3.345,82 +2,1% -14,65% SDAX 15.047,10 +3,1% -8,33% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,64 -67 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 38 2 0 4.597,0 83,2 119,7 MDAX 47 3 0 821,2 47,4 64,0 TecDAX 29 1 0 1.023,2 31,7 42,7 SDAX 70 0 0 234,9 13,9 21,1 ===

