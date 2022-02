Die Silvergate Capital Corporation ("Silvergate" oder das "Unternehmen") (NYSE: SI), der führende Anbieter innovativer Finanzinfrastrukturlösungen für die Branche der digitalen Währungen, gab heute Euro SEN eine Erweiterung des Silvergate Exchange Network ("SEN") bekannt. Kunden können nun Euro-Transaktionen nahezu in Echtzeit rund um die Uhr und sieben Tage die Woche durchführen.

"SEN, welches erst kürzlich die 1 Billion kumulatives Zahlungsvolumen überschritten hat, ist Bestandteil des Betriebsalltags unserer digitalen Währungskunden", sagte Alan Lane, CEO von Silvergate. "Die Einführung von Euro SEN ist ein weiterer Schritt in unserem Engagement, eine überlegene Zahlungsplattform zu schaffen, und wir freuen uns, dass unsere Kunden nun rund um die Uhr Euro-Transaktionen tätigen, wie sie es mit US-Dollars tun."

Euro SEN wurde unter Einsatz der gleichen Technologie wie die bestehenden US-Dollar-SEN-Zahlungsschienen entwickelt und ermöglicht Kunden, Euros an andere Silvergate-Kunden mit unmittelbarem Zugang zu den Finanzmitteln zu senden. Darüber hinaus können Kunden Euros reibungslos nahezu in Echtzeit in US-Dollar umtauschen und umgekehrt.

Die Technologie, die über die unternehmenseigene API von Silvergate und seine Online-Banking-Plattform zugänglich ist, ermöglicht den Umtausch digitaler Währungen. Zudem sind institutionelle Investoren Preisschwankungen über Nacht rund um den Globus weniger stark ausgesetzt und sie können von zusätzlichen Handelsmöglichkeiten profitieren.

Über Silvergate

Die Silvergate Capital Corporation (NYSE: SI) ist der führende Anbieter innovativer Finanzinfrastrukturlösungen und -dienstleistungen für die wachsende Branche der digitalen Währungen. Die Echtzeit-Zahlungsplattform des Unternehmens, die als das Silvergate Exchange Network bekannt ist, ist das Herzstück seiner kundenorientierten Suite aus Zahlungs-, Kredit- und Finanzierungslösungen, mit denen das Unternehmen eine zunehmende Klasse von Unternehmen und Investoren im Bereich der digitalen Währungen in der ganzen Welt bedient. Silvergate ermöglicht das schnelle Wachstum der digitalen Währungsmärkte und gestaltet den globalen Handel für eine Zukunft der digitalen Währungen neu.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005243/de/

Contacts:

Für Silvergate:

Natalie Short

press@silvergate.com