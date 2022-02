NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kone nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Als Antwort auf eine Frage zu Toshibas geplantem Verkauf seines Aufzuggeschäfts - an dem Kone bereits zu 20 Prozent beteiligt sei - habe der Vorstandschef des finnischen Aufzugherstellers Henrik Ehrnrooth Interesse an einem Ausbau der Beteiligung angedeutet, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laut Ehrnrooth handelt es sich um einen "interessanten Vermögenswert", den sich Kone "natürlich ansehen" werde. Zudem würde der Kone-Chef eine weitere Konsolidierung in der Branche begrüßen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 11:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 12:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009013403

KONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de