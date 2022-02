Anfang November hatte der US-Elektroautobauer Tesla zehn seiner Supercharger-Stationen in den Niederlanden für Nutzende anderer Marken geöffnet. Jetzt öffnet Tesla alle niederländischen Stationen. Ab sofort können Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos, die nicht von Tesla gefertigt wurden, an Tesla-Ladestationen in den Niederlanden Energie auftanken. Abgewickelt werden die Vorgänge nebst Bezahlung über die Tesla-App. Nutzende müssen auch nicht mehr - wie in der Testphase noch - in den Niederlanden gemeldet sein. So können deutsche Elektromobilisten ebenso die ...

